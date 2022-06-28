Кутепов высказался о своём уходе из «Спартака»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал свой уход из клуба.

«Как попрощался со «Спартаком»? Нормально: обнялись, поцеловались. Почему не задалось? Я восстанавливался от травм. У меня закончился контракт и все», — приводит слова Кутепова «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что варианты решения есть всегда, но так сложились обстоятельства, что пришлось покинуть клуб. Был диалог с руководством, но не пришли к общему знаменателю.

Ранее сообщалось, что 28-летний Илья Кутепов подпишет двухлетнее трудовое соглашение с московским «Торпедо». Он выступал за «Спартак» с 2012 по 2022 год.