Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов заключит трудовой договор с «Торпедо».

По информации «Спорт-Экспресс», 28-летний защитник подпишет трудовой договор с «Торпедо» на два года. Осталось лишь пройти медицинский осмотр.

Ранее Кутепов заявил, что покидает московский «Спартак», за который выступал с 2012 года. Его договор истекает 30 июня этого года. Защитник принял участие в 114 матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt стоимость футболиста составляет 900 тысяч евро.

Сообщалось, что приоритетным вариантом для продолжения карьеры Кутепова является Европа.