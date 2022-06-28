Гаврилов: «Осуждать Мозеса не стоит»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о том, что полузащитник «красно-белых» Виктор Мозес не хочет возвращаться в Россию.

«Пускай они сами решают. Ничего такого здесь нет — внутрисемейная ситуация. Осуждать Мозеса не следует. Он хочет, чтобы семье было комфортно. Наверняка есть дети. Пусть он выбирает, что лучше для него и его семьи», — приводит слова Гаврилова «Чемпионат».

По мнению эксперта, задача Мозеса зарабатывать деньги на содержание семьи, а где он будет это делать — разницы нет.

Ранее сообщалось, что супруга Мозеса не хочет, чтобы футболист возвращался в Россию.