​Компания Абрамовича может купить «Спартак»

Разговоры о возможной продаже «Спартака» снова оказались на повестке дня. Этому поспособствовал уход Леонида Федуна с должности вице-президента компании «Лукойл», о котором было объявлено накануне.

Между тем, «РБ Спорт» пишет о том, что приобрести «Спартак» может компания «Евраз». Любопытно, что ключевым акционером этой компании является известный российский бизнесмен Роман Абрамович. Недавно он продал «Челси», которым владел с 2003 года.

Впрочем, по данным источника, если «Спартак» и будет продан, то случится это не в ближайшем будущем.

В настоящий момент «Спартак» готовится к битве с «Зенитом» за Суперкубок России. Она пройдёт 9 июля.