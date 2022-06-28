Мостовой: Есть какой-то шанс, что Мозес вернётся в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о ситуации с полузащитником «красно-белых» Виктором Мозесом.

«Думаю, Мозеса и не отпускает жена в Россию, и сам он не хочет возвращаться. Не удивлен этой новости, я в первый же день и сказал, что, скорее всего, Мозес не вернется. А предлог найдут любой», — приводит слова Мостового Sport 24.

По мнению эксперта, есть небольшая вероятность того, что Мозес все-таки вернется в «Спартак», ведь его все устраивало в клубе, он был одним из лучших. Футболист смог перезапустить свою карьеру благодаря «Спартаку».

Ранее сообщалось, что 30-летний полузащитник должен вернуться в стан «красно-белых» в ближайшее время.