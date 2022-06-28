​Слуцкий объяснил уход Игнатьева из «Рубина»

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уходе из команды нападающего Ивана Игнатьева. Накануне казанский клуб объявил о разрыве трудового соглашения с футболистом.

Решение о расставании Слуцкий назвал обоюдным, подразумевая Игнатьева и клуб.

«Было очевидно, что его амбиции гораздо выше, чем уровень Первой лиги. И у нас в группе атаки есть игроки, которые могут и должны на себя взять лидерские функции в этой позиции», - слова Слуцкого приведены на страницах клубного сайта «рубиновых».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Рубину» не удалось сохранить прописку в элите российского футбола. Теперь казанцы будут стараться успешно выступить в ФНЛ, чтобы как можно скорее вернуться в топ-дивизион.