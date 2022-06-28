​ЦСКА интересен 25-летний колумбийский нападающий

В летнее трансферное окно ЦСКА может подписать колумбийского нападающего Оскара Эступиньяна. Об интересе московского клуба к 25-летнему футболисту рассказывает «Спорт-Экспресс».

Оскар Эступиньян выступает за португальский клуб «Витория Гимарайнш». Действующий контракт форварда рассчитан до конца июня, то есть ЦСКА может заполучить игрока бесплатно как свободного агента.

В сезоне 2021/2022 Оскар Эступиньян провёл за «Виторию» 33 матча в различных соревнованиях. На счету нападающего 16 голов и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что новый чемпионат России стартует в средине июля.