​Представитель Касьерры – о переходе в «Зенит»: «Осталось подписать контракт»

Форвард Матео Касьерра в самое ближайшее время примерит на себе футболку «Зенита». Переход игрока из «Сочи» в стан чемпиона последних лет практически оформлен. Это подтвердил представитель колумбийца Никос Петропулос.

«Единственное, что осталось, это подписать контракт с клубом», - сказал Петропулос, чьи слова передаёт sport24.

25-летний Матео Касьерра в 22 матчах прошлого чемпионата России забил 14 голов и отдал 6 результативных передач на партнёров.

Первый официальный матч сезона 2022/2023 «Зенит» проведёт 9 июля. В этот день будет разыгран Суперкубок России. Соперником питерцев будет «Спартак».