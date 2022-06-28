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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мозес может вернуться в «Спартак»

28 Июня 2022 • 20:43 Комментировать

Виктор Мозес не явился в расположение «Спартака» на летние сборы вовремя. Однако ставить точку в отношениях нигерийского футболиста и московского клуба, судя по всему, ещё рановато. В ближайшие дни Мозес может вернуться в стан «красно-белых». По данным «Спорт-Экспресса», руководителям «Спартака» удалось убедить игрока не уходить.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Виктор Мозес не прибыл в лагерь «Спартака» во многом из-за мнения своей супруги. Она якобы выступает против возвращения игрока в Россию.

Первый официальный матч нового сезона «Спартак» проведёт 9 июля. В этот день «красно-белые» сразятся с «Зенитом» за Суперкубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес
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