Кавазашвили — о возможном уходе Мозеса из «Спартака»: Причины — это всякие выдумки

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, что полузащитник «красно-белых» Виктор Мозес не приехал на сборы.

«Если у него много денег и не надо зарабатывать, то пускай остаётся и играет у себя. Если же денег мало, то он будет искать другую команду. Значит, он просто не хочет играть в «Спартаке»», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

По мнению эксперта, все причины являются выдумками, как это было у бывшего наставника «Спартака» Доменико Тедеско, который ссылался на семью.

Ранее сообщалось, что близкий источник с ситуацией рассказал о причинах неявки Мозеса на сборы. Супруга футболиста выступила против его возвращения в Россию.