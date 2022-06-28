В «Химках» сообщили, что предложений по Мирзову нет

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном переходе полузащитника Резиуана Мирзова в «Сивасспор».

«Интерес со стороны «Сивасспора»? По нему никаких предложений в клуб не поступало. Мирзов — полноценный игрок «Химок», — заявил Терюшков «Чемпионату».

Представитель «Химок» надеется, что Мирзов присоединится к клубу на следующем сборе. Никаких проблем у него не наблюдается, но нужно провести консультации с медицинским штабом.

Ранее сообщалось, что интерес к 29-летнему футболисту проявляет турецкий «Сивасспор», но вероятность трансфера невелика.