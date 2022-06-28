В «Зените» прокомментировали слухи о переходе Самошникова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на возможный переход защитника «Рубина» Ильи Самошникова в стан «сине-бело-голубых».

«Интересуется ли «Зенит» Самошниковым? В упор не рассматриваем», — заявил Медведев «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что Самошников находится в списке интересов петербургского клуба.

В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 27 матчей во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом. Контракт Самошникова с «Рубином» рассчитан до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.