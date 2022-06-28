Чернов заявил, что пока не покинет «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Евгений Чернов ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«На данный момент пока я остаюсь в «Краснодаре». Есть ли какие-то другие варианты? Ничего не могу сказать», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Футболист перебрался в краснодарский клуб из «Ростова» в октябре 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в десяти встречах Российской премьер-лиги, в которых смог записать в свой актив одну результативную передачу. Трудовой договор Чернова с «Краснодаром» истекает в июне 2024 года. Согласно оценкам портала transfermarkt стоимость игрока составляет один миллион евро.