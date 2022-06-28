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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, почему Мозес не приехал на сборы «Спартака»

28 Июня 2022 • 19:45 Комментировать

Стала известна одна из возможных причин, по которой полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не хочет возвращаться в Россию.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Чемпионату» о том, что Мозес сообщил «Спартаку» о невозможности пока приехать в расположение команды из-за семьи. Супруга футболиста выступает против возвращения игрока в Россию. Мозес находится на связи с «красно-белыми», пока никакого решения о его будущем нет.

Напомним, 31-летний полузащитник не прилетел на предсезонный сбор «Спартака» после выхода из отпуска. Футболист защищает цвета клуба с октября 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес
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