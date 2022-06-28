Мирзов прибудет на сбор «Химок», но у него есть вариант с переходом в «Сивасспор»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов присоединится к команде на втором сборе.

По сведениям «РБ Спорт», Мирзов восстановился после травмы, и будет работать с командой на втором сборе. Первый предсезонный сбор игрок пропустил, он залечивал травму в Сербии.

Источник сообщил, что у полузащитника есть предложение из турецкого «Сивасспора», но на данный момент вероятность трансфера невелика.

В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 21 матче за «Химки» во всех турнирах и смог записать на свой счет четыре забитых мяча.

Ранее подмосковный клуб выкупил права на Мирзова у «Спартака».