​Самошников – в списке «Зенита»

Защитник «Рубина» Илья Самошников находится в списке футболистов, которых рассматривает «Зенит». В стане чемпиона России последних лет держат в уме потенциальный уход Дугласа Сантоса – за бразильцем следят европейские клубы.

«РБ Спорт» подчёркивает, что окончательного решения по поводу трансфера Ильи Самошникова в Санкт-Петербурге ещё не приняли. На текущий момент вероятность осуществления трансфера невысока. В Казани футболиста оценивают в 3 миллиона евро.

24-летний Илья Самошников выступает за «Рубин» с 2020 года. В 2021году защитник дебютировал в составе национальной сборной России.

Новый сезон в РПЛ стартует уже в средине июля.