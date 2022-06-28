Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев прокомментировал возможный трансфер Баринова в «Динамо»

28 Июня 2022 • 19:14 Комментировать

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в стан «бело-голубых».

«В «Динамо» до конца непонятно, кто из иностранцев останется, а кто уйдёт. Если Моро и Шиманьски останутся, то вряд ли мы увидим Баринова в «Динамо», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

Специалист отметил, что если кто-то из этих двух футболистов покинет клуб, то Баринов сможет решить проблему опорной зоны в команде.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович одобрил приобретение полузащитника «железнодорожников».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Андрей Кобелев Дмитрий Баринов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
19:51 · Россия. Премьер-лига
Чернов заявил, что пока не покинет «Краснодар»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Мирзов прибудет на сбор «Химок», но у него есть вариант с переходом в «Сивасспор»
19:21 · Россия. Премьер-лига
​Самошников – в списке «Зенита»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Кобелев прокомментировал возможный трансфер Баринова в «Динамо»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Амата прокомментировал интерес со стороны российских клубов
18:31 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» лишится 50 автомобилей Nissan 2
18:27 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал Родригао лучшим центральным защитником РПЛ
18:12 · Россия. Премьер-лига
Сенников — о возможном уходе Баринова: Это потеря для «Локомотива»
18:08 · Россия. Премьер-лига
​Канделаки отреагировала на своё включение в санкционный список США
17:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Жиго заявил, что в будущем игрок может вернуться в Россию
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Канделаки попала под санкции США
17:48 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Я не буду оформлять Fan ID
17:30 · Россия. Премьер-лига
Малафеев высказался об уходе Крицюка из «Зенита»
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков призвал жену завершить футбольную карьеру фото
17:24 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «У «Зенита» достойная вратарская линия»
Все новости
Рекомендуем