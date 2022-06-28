Кобелев прокомментировал возможный трансфер Баринова в «Динамо»

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в стан «бело-голубых».

«В «Динамо» до конца непонятно, кто из иностранцев останется, а кто уйдёт. Если Моро и Шиманьски останутся, то вряд ли мы увидим Баринова в «Динамо», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

Специалист отметил, что если кто-то из этих двух футболистов покинет клуб, то Баринов сможет решить проблему опорной зоны в команде.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович одобрил приобретение полузащитника «железнодорожников».