Агент Амата прокомментировал интерес со стороны российских клубов

Агент Хосе Висенте Симеон Перис, представляющий интересы испанского защитника Хорди Амата, рассказал об интересе со стороны российских клубов.

«Информация об интересе «Спартака» к Амату — это неправда. Хорди нашел команду, он перешел в малазийский «Джохор». Я никогда не контактировал ни с кем из «Спартака» или России. Не было ни предложений, ни разговоров», — приводит слова Периса «РБ Спорт».

Ранее Амат выступал за «Эспаньол», «Райо Вальекано», «Бетис» и «Суонси». Последним клубом 30-летнего футболиста был бельгийский «Эйпен», в котором он провел три года. Защитник выступал за национальные сборные Испании всех возрастов, но так и не достиг основной команды.

В СМИ появилась информация о том, что «Спартак» и «Урал» заинтересованы в подписании Амата.