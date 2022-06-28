​«Спартак» лишится 50 автомобилей Nissan

Компания Nissan прекращает сотрудничество со «Спартаком» и забирает из клубного автопарка около 50 своих автомобилей. Об этом рассказывает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

Стоит сказать, что компания Nissan на фоне санкций в России простаивает ещё с весны. Связано это с нехваткой импортных деталей.

В настоящий момент «Спартак» готовится к старту сезона 2022/2023. Первый официальный матч «красно-белые» проведут 9 июля. В этот день команда Гильермо Абаскаля сразится с «Зенитом» за Суперкубок России.