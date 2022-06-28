Сенников — о возможном уходе Баринова: Это потеря для «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном переходе полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова в «Динамо».

«Если «Динамо» подпишет Баринова, команда может стать чемпионами? Да, почему нет. Главное, чтобы остальные игроки были в строю, здоровы. У «Динамо» очень хорошая команда», — сказал Сенников «РБ Спорту.

По мнению эксперта, для «Локомотива» Баринов станет большой потерей. Он является воспитанником команды, ее капитаном и лидером. Для самого игрока это может быть хорошим переходом в финансовом плане.

Ранее сообщалось, что «Динамо» готово заплатить шесть миллионов евро «Локомотиву» за Баринова.