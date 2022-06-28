​Канделаки отреагировала на своё включение в санкционный список США

Тина Канделаки была включена в новый санкционный список США. В своём телеграм-канале заместитель генерального директора «Газпром Медиа» отреагировала на этот факт.

«Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих и умеют отделять зерна от плевел», - написала Канделаки.

Канделаки добавила, что она будет сочувствовать тем людям, которые пересели на «иноземный стул», либо же стараются усидеть на двух стульях.

«Родина она только здесь. Так было всегда и так будет всегда», - отметила Канделаки, которая ранее занимала должность генерального продюсера «Матч ТВ».