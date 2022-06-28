Агент Жиго заявил, что в будущем игрок может вернуться в Россию

Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию.

«В будущем все возможно. Но на сегодняшний день Самуэль является игроком «Марселя» и навсегда останется фанатом «Спартака», — цитирует слова Беншенафи «РБ Спорт».

Минувшей зимой «Марсель» выкупил у «Спартака» Самуэля Жиго, но оставил в российском клубе до конца сезона на правах аренды. 28-летний защитник выступал за «красно-белых» с 2018 года, он выиграл серебряные медали РПЛ и стал обладателем Кубка России. Контракт с французской командой подписан до 2025 года.