Заместитель генерального директора «Газпром Медиа» Тина Канделаки попала под санкции США. Она была включена в новый санкционный список.

Тина Канделаки ранее занимала должность генерального продюсера «Матч ТВ». С тех пор она продолжает активно высказываться на футбольные темы. Так, например, Канделаки поддерживает внедрение в России системы посещения стадионов по Fan ID. По мнению Тины, система способствует повышению безопасности на спортивных мероприятиях.

Добавим, что в начале лета Тина Канделаки выступила с мнением о том, что американцы украли «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича.