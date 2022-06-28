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​Канделаки попала под санкции США

28 Июня 2022 • 17:55 Комментировать

Заместитель генерального директора «Газпром Медиа» Тина Канделаки попала под санкции США. Она была включена в новый санкционный список.

Тина Канделаки ранее занимала должность генерального продюсера «Матч ТВ». С тех пор она продолжает активно высказываться на футбольные темы. Так, например, Канделаки поддерживает внедрение в России системы посещения стадионов по Fan ID. По мнению Тины, система способствует повышению безопасности на спортивных мероприятиях.

Добавим, что в начале лета Тина Канделаки выступила с мнением о том, что американцы украли «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича.

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Евро-Футбол.Ру,
Тина Канделаки
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