Смородская: Я не буду оформлять Fan ID

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не будет оформлять Fan ID.

«Достаточно странно, что для получения карты болельщика надо идти куда-то подтверждать свою личность. Можно же сделать онлайн-подтверждение в конце концов. Лично я оформлять его не буду», — приводит слова Смородской Sport 24.

На вопрос о возможном падении посещаемости матчей Российской премьер-лиги, Смородская сказала, что с хулиганами нужно что-то делать, одни фанаты уйдут, другие придут.

Ранее объединение болельщиков «Зенита» сообщило, что 75% фанатов откажутся от оформления Fan ID, если для этого будет необходимо посещать МФЦ.