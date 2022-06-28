Малафеев высказался об уходе Крицюка из «Зенита»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал уход голкипера «Зенита» Станислава Крицюка.

«Что касается Станислава Крицюка, при всём к нему уважении, но, как мне показалось, он не до конца нашёл себя в «Зените». Возможно, в другом клубе он сможет чаще выходить на поле и проявлять своё мастерство, нежели в «Зените», — заявил Малафеев «Чемпионату».

Напомним, 31-летний Крицюк покинул стан «сине-бело-голубых» на правах свободного агента после окончания минувшего сезона Российской премьер-лиги. Он провел 11 встреч во всех турнирах, в которых лишь один раз смог покинуть поле, не пропустив ни одного мяча.