Хавбек «Химок» Денис Глушаков сделал публикацию в своём телеграм-канале. Футболист показал фотографию, на которой он находится на трибуне и держит на руках дочь.

«Доченька, запомни, тебе играть не надо!» - написал Глушаков на фотографии. Очевидно, игрок «Химок» не хочет, чтобы дочь связывала свою жизнь с этим видом спорта, идя по стопам своих родителей.

«И тебе хватит», - в шутку добавил Глушаков, обращаясь к своей возлюбленной Ксении Коваленко.

Напомним, что Ксения Коваленко играет за женский ЦСКА и сборную России.