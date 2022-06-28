Малафеев: «У «Зенита» достойная вратарская линия»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил вратарскую позицию петербургского клуба.

«Как мне кажется, у «Зенита» вполне достойная вратарская линия. Продлён контракт с Мишей Кержаковым, как я неоднократно говорил, у клуба есть молодой голкипер Даниил Одоевский», — цитирует Малафеева «Чемпионат».

По мнению бывшего футболиста, необходим человек, который будет мотивировать двух вратарей на еще большую работу, всегда должен быть третий голкипер.

Кержаков в минувшем сезоне провел 25 матчей, в которых пропустил 24 гола и 9 раз сохранил свои ворота «сухими».

Одоевский принял участие в 12 встречах, пропустил 14 мячей и четыре раза смог отстоять на ноль.