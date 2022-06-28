Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев заявил, что «Зениту» не нужен зарубежный вратарь

28 Июня 2022 • 17:15 Комментировать

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев сказал, что петербургскому клубу не нужно подписывать легионера на позицию голкипера.

«Стоит ли «Зениту» подписывать иностранного голкипера? По-прежнему буду настаивать на том, что стоит как никогда уделить внимание тем ребятам, которые есть в клубе. В «Зените» в целом неплохая вратарская школа, и нам есть из чего выбирать», — цитирует Малафеева «Чемпионат».

Экс-футболист отметил, что у него была конкуренция с вратарем сборной Словакии Камилом Чонтофальски. Если и покупать иностранного голкипера, то он должен входить в число игроков своей сборной, иначе нет смысла в таком трансфере.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
17:48 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Я не буду оформлять Fan ID
17:30 · Россия. Премьер-лига
Малафеев высказался об уходе Крицюка из «Зенита»
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков призвал жену завершить футбольную карьеру фото
17:24 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «У «Зенита» достойная вратарская линия»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Малафеев заявил, что «Зениту» не нужен зарубежный вратарь
16:47 · Россия. Премьер-лига
Уткин: Абаскаль? «Я не знаю о нём практически ничего»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о возможном уходе Баринова: «Локомотив» продолжает чудить
16:36 · Россия. Премьер-лига
​Агент: «Вероятно, Барриос останется в «Зените»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Йоканович одобрил покупку Баринова
16:17 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» ведёт переговоры с Глебовым эксклюзив
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Экс-тренер ЦСКА Ганчаренко ведёт переговоры с двумя клубами
15:44 · Россия. Премьер-лига
​Агент Баринова отреагировал на новость о возможном трансфере игрока в «Динамо»
15:38 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Зенита» ответил на вопрос о возможном переходе Баринова
15:23 · Россия. Премьер-лига
​У «Локомотива» нет предложений по Баринову
15:19 · Россия. Премьер-лига
​У Оздоева действительно есть предложения из Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем