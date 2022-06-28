Малафеев заявил, что «Зениту» не нужен зарубежный вратарь

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев сказал, что петербургскому клубу не нужно подписывать легионера на позицию голкипера.

«Стоит ли «Зениту» подписывать иностранного голкипера? По-прежнему буду настаивать на том, что стоит как никогда уделить внимание тем ребятам, которые есть в клубе. В «Зените» в целом неплохая вратарская школа, и нам есть из чего выбирать», — цитирует Малафеева «Чемпионат».

Экс-футболист отметил, что у него была конкуренция с вратарем сборной Словакии Камилом Чонтофальски. Если и покупать иностранного голкипера, то он должен входить в число игроков своей сборной, иначе нет смысла в таком трансфере.