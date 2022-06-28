Уткин: Абаскаль? «Я не знаю о нём практически ничего»

Комментатор Василий Уткин прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Я не знаю о нем практически ничего. Забавно наблюдать, как спартаковские ветераны традиционно травят чужака. К этому мы уже привыкли. Было бы странно, если бы никто ничего по этому поводу не сказал», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

По мнению комментатора, тренер ведет себя забавно, был трогательный момент, когда он попросил футболистов не использовать ругательные слова.

Напомним, 33-летний испанец Абаскаль сменил на посту главного тренера «красно-белых» Паоло Ваноли.