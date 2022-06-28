Мостовой — о возможном уходе Баринова: «Локомотив» продолжает чудить

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «Динамо».

«С учётом того, что уйдёт Моро и Шиманьски, то хорошее усиление. Но опять вопрос к «Локомотиву»: они в том чемпионате начудили, и сейчас продолжают. «Локомотив» потеряет лидера», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт отметил, что у Баринова есть характер, но этого недостаточно. Футболист является разрушителем, ему необходимо выходить на новый уровень, брать игру на себя, где-то отдать, где-то забить.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович одобрил трансфер Баринова, сумма сделки может составить шесть миллионов евро.