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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой — о возможном уходе Баринова: «Локомотив» продолжает чудить

28 Июня 2022 • 16:39 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «Динамо».

«С учётом того, что уйдёт Моро и Шиманьски, то хорошее усиление. Но опять вопрос к «Локомотиву»: они в том чемпионате начудили, и сейчас продолжают. «Локомотив» потеряет лидера», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт отметил, что у Баринова есть характер, но этого недостаточно. Футболист является разрушителем, ему необходимо выходить на новый уровень, брать игру на себя, где-то отдать, где-то забить.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович одобрил трансфер Баринова, сумма сделки может составить шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Александр Мостовой Дмитрий Баринов
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