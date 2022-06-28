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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» ведёт переговоры с Глебовым эксклюзив

28 Июня 2022 • 16:17 Комментировать

Состав «Динамо» в летнее трансферное окно может усилить полузащитник Данил Глебов, ныне выступающий за «Ростов». По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», московский клуб в настоящий момент ведёт переговоры по трансферу 22-летнего футболиста.

Данил Глебов защищает цвета «Ростова» с начала 2019 года после перехода из «Анжи». С тех пор за ростовчан во всех официальных турнирах Глебов провёл 91 матч. На счету хавбека пять голов и девять результативных передач.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Данила Глебова в 5 миллионов евро.

Добавим, что новый сезон РПЛ стартует уже в средине июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Данил Глебов Трансферы футбола - лето 2022
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