Состав «Динамо» в летнее трансферное окно может усилить полузащитник Данил Глебов, ныне выступающий за «Ростов». По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», московский клуб в настоящий момент ведёт переговоры по трансферу 22-летнего футболиста.

Данил Глебов защищает цвета «Ростова» с начала 2019 года после перехода из «Анжи». С тех пор за ростовчан во всех официальных турнирах Глебов провёл 91 матч. На счету хавбека пять голов и девять результативных передач.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Данила Глебова в 5 миллионов евро.

Добавим, что новый сезон РПЛ стартует уже в средине июля.