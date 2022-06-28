​Экс-тренер ЦСКА Ганчаренко ведёт переговоры с двумя клубами

Известный белорусский тренер Виктор Ганчаренко в настоящий момент ведёт переговоры с двумя футбольными клубами. 35-летний специалист контактирует с «Аль-Иттихадом» и «Аль-Шабабом», о чём на своих страницах рассказывает sport24. Оба клуба представляют Саудовскую Аравию.

Виктор Ганчаренко находится без работы с начала текущего календарного года после неожиданного ухода из «Краснодара». У руля краснодарских «быков» Ганчаренко не отработал и одного года. Ранее в России белорусский специалист работал с ЦСКА, «Уфой», «Уралом» и «Кубанью».