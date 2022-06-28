​Агент Баринова отреагировал на новость о возможном трансфере игрока в «Динамо»

Во вторник в СМИ появилась новость о том, что полузащитник Дмитрий Баринов может перебраться из «Локомотива» в «Динамо». Комментарий на этот счёт дал агент Павел Банатин, представляющий интересы 25-летнего футболиста.

«Дима на сборах «Локомотива» в Баковке, тренируется в полную силу. Больше добавить сейчас ничего не могу», - рассказал агент «Спорт-Экспрессу».

За комментариями по возможному трансферу Дмитрия Баринова в «Динамо» агент игрока призвал обращаться к журналисту Ивану Карпову. Именно он поделился этим инсайдом.

Действующий контракт Дмитрия Баринова с «Локомотивом» истекает через год.