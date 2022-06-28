​Гендиректор «Зенита» ответил на вопрос о возможном переходе Баринова

Слухи говорят о том, что «Зенит» входит в число клубов, которым интересен полузащитник Дмитрий Баринов из «Локомотива». На вопрос о возможности такого трансфера ответил Александр Медведев, занимающий должность генерального директора питерского клуба.

«Зенит» не интересуется Дмитрием Бариновым», - сказал Медведев, чьи слова на своих страницах передаёт «Чемпионат».

25-летний Дмитрий Баринов имеет с «Локомотивом» контракт, рассчитанный до завершения следующего сезона. Полузащитник оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 11 миллионов евро.