​У «Локомотива» нет предложений по Баринову

Дмитрий Баринов становится одним из главных героев в мире трансферных слухов на российском рынке. Поговаривают, что полузащитник «Локомотива» стал приоритетной целью на лето для «Динамо», плюс интерес к нему проявляет «Зенит». Впрочем, у «железнодорожников» на текущую минуту нет предложений по Баринову. Об этом рассказывает телеграм-канал «Ложа прессы».

Действующий контракт связывает Дмитрия Баринова с «Локомотивом» до конца сезона 2022/2023. Специалисты из авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего полузащитника сборной России в 11 миллионов евро.