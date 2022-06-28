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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ахметов покинул ряды «Краснодара»

28 Июня 2022 • 14:43 Комментировать

Судя по всему, Ильзат Ахметов не подпишет контракт с «Краснодаром». 24-летний полузащитник уже покинул расположение краснодарских «быков», где он находился на просмотре. Об этом на своих страницах рассказывает sport24.  

На протяжении четырёх последних сезонов Ильзат Ахметов выступал за ЦСКА. У футболиста истёк срок трудового соглашения, поэтому он обрёл статус свободного агента и принялся искать себе новый клуб.

В сезоне 2021/2022 Ильзат Ахметов забил два гола и отдал три результативных паса в 22 матчах за ЦСКА в чемпионате и Кубке России.

Новый сезон в РПЛ стартует в средине июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ильзат Ахметов
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