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Бывший игрок «Кубани» Селин: «Абаскаль – это рулетка, Каррера тоже был ноунеймом» эксклюзив

28 Июня 2022 • 14:33 Комментировать

Экс-полузащитник «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

- Трудно оценивать тренера, которого ты совсем не знаешь и о котором ты раньше никогда не слышал. Прогнозировать перспективы Абаскаля – это как играть в рулетку: попал или не попал. Если скажешь, что у него сложится хорошо, и у него действительно сложится хорошо, ты можешь потом заявить, что знал всё заранее. А если ты ошибёшься, то можно оправдаться тем, что так получилось. Главное, чтобы тренер хорошо подготовил команду к сезону. У Абаскаля нет опыта? Каррера тоже был ноунеймом, когда его назначали главным тренером. У кого-то в «Спартаке» получается, а у кого-то – нет. Поэтому здесь и рулетка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Массимо Каррера РПЛ Алексей Селин Гильермо Абаскаль
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