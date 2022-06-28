Экс-полузащитник «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

- Трудно оценивать тренера, которого ты совсем не знаешь и о котором ты раньше никогда не слышал. Прогнозировать перспективы Абаскаля – это как играть в рулетку: попал или не попал. Если скажешь, что у него сложится хорошо, и у него действительно сложится хорошо, ты можешь потом заявить, что знал всё заранее. А если ты ошибёшься, то можно оправдаться тем, что так получилось. Главное, чтобы тренер хорошо подготовил команду к сезону. У Абаскаля нет опыта? Каррера тоже был ноунеймом, когда его назначали главным тренером. У кого-то в «Спартаке» получается, а у кого-то – нет. Поэтому здесь и рулетка.