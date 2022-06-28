Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентомКириллом Иванцовым поделился своим мнением о некоторых трансферах и слухах в российском футболе.

- Зиньковский поможет «Спартаку», он как раз спартаковской модели игрочок. Лучше бы «Зенит» взял его вместо Бакаева. Зиньковский – он как малолитражная машинка, хорошо бегает. Одинаковый у него почерк с Шиманьски. Типичный левый хавчик. Зиньковский играет стабильно, а Бакаев – нестабильно. Он как Мирзов: одну игру хорошую покажет – и на три матча остаётся в тени, одну покажет – и на три в тени. Начинал Бакаев в «Спартаке» хорошо, но потом застопорился. Подождите, ещё Федотов сейчас заберёт в ЦСКА Нобоа на старости лет. Алберто собирается уходить из «Зенита»? Ну и пусть уходит, зачем он там нужен? Вот Клаудиньо – красавчик, а Алберто разве много хорошего сделал?