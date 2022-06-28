Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов может сменить «Локомотив» на другой столичный клуб. Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» пишет о том, что Баринов является приоритетным вариантом усиления средней линии для «Динамо».

По данным инсайдера, сумма сделки в летнее трансферное окно может составить от 6 до 8 миллионов евро.

Отмечается, что в ситуацию может вмешаться «Зенит». Чемпион России последних лет тоже держит Баринова на карандаше, причём Сергея Семака полузащитник привлекает давно.

Добавим, что чемпионат России сезона 2022/2023 стартует в средине июля.