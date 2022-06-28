Команда из Праги после оформления арендного контракта с нападающим «Локомотива» Яном Кухтой хочет пригласить ещё одного игрока из российской Премьер-лиги.

Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.ру», «Спарта» пытается договориться с московским «Спартаком» по полузащитнику Алексу Кралу. При этом сам футболист на данный момент склоняется к вариантам в Бундеслиге, однако если не удастся договориться с клубами из Германии, он может рассмотреть предложение «Спарты».

В прошлом сезоне 24-летний чешский хавбек выступал на правах аренды за лондонский «Вест Хэм». Он принял участие всего в одном матче чемпионата Англии.