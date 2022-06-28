Канделаки – о Fan ID: «Карта вводится, чтобы посещение стадиона было максимально безопасным»

Тина Канделаки назвала главные преимущества оформления карты Fan ID, а также призвала болельщиков поскорее её оформить. Об этом бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» написала у себя в «Телеграме».

«Сейчас на футбол ходят семьями. Ровно для того, чтобы посещение стадиона было максимально безопасным, и вводится электронная карта болельщика», – написала Канделаки.

Также Тина рассказала болельщикам, что подать заявку на оформление карты можно на сайте госуслуг. Начиная с 5 июля Fan ID должен заработать сразу в пяти горадах России: Ростове-на-Дону, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге.