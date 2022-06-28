Зарема недовольна введением Fan ID в российском футболе

Зарема Салихова, жена владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, подвергла критике введение Fan ID в российском футболе. Специальный паспорт болельщика должен иметь каждый любитель футбола, который желает попасть на стадион.

«Ввод «паспорта» - сумасшедший удар по посещаемости стадионов, снижение доходности индустрии и отсутствие антуража. Лично я в МФЦ не собираюсь», - заявила Зарема в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, что «Спартак» провально выступил в прошлом сезоне российской Премьер-лиги. Команда под руководством Паоло Ваноли заняла лишь десятое место в чемпионате. После окончания сезона итальянец был отправлен в отставку, а на освободившееся место пришел испанец Гильермо Абаскаль.