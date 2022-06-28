Игрок сборной России может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев, покинувший петербургский «Зенит» в связи с истечением срока контракта, имеет экзотический вариант продолжения карьеры. По сообщениям Metaratings.ru, интерес к 29-летнему хавбеку появился из чемпионата Саудовской Аравии.

Источник информирует, что в подписании россиянина заинтересован «Аль-Хилаль». Аравийский клуб готов предложить Магомеду выгодный контракт.

Оздоев играл за «Зенит» с 2018 года. В завершившемся сезоне РПЛ полузащитник провел 13 поединков, в которых отметился голом и результативной передачей. Вместе с питерцами он стал чемпионом России.