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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок сборной России может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

28 Июня 2022 • 12:02 Комментировать

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев, покинувший петербургский «Зенит» в связи с истечением срока контракта, имеет экзотический вариант продолжения карьеры. По сообщениям Metaratings.ru, интерес к 29-летнему хавбеку появился из чемпионата Саудовской Аравии.

Источник информирует, что в подписании россиянина заинтересован «Аль-Хилаль». Аравийский клуб готов предложить Магомеду выгодный контракт.

Оздоев играл за «Зенит» с 2018 года. В завершившемся сезоне РПЛ полузащитник провел 13 поединков, в которых отметился голом и результативной передачей. Вместе с питерцами он стал чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Хилаль Магомед Оздоев
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