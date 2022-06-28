Кечинов: «Уход Ларссона – вообще не потеря для «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об уходе шведского форварда Джордана Ларссона из столичного клуба.

«Его уход - вообще не потеря. Заменять его, есть кем. Можно ли было уйти по-тихому? Это все вопрос воспитания», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

Напомним, что «красно-белые» объявили о досрочном расторжении контакта с Ларссоном в понедельник, 27 июня.

Во второй половине прошлого сезона шведский нападающий выступал у себя на родине за команду АИК. Джордан провел 11 поединков, забил три мяча и сделал два результативных паса.