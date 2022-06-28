Звезда «Спартака» может уехать в Англию

Нигерийский хавбек Виктор Мозес может покинуть московский «Спартак» в нынешнее трансферное окно. По сообщениям журналистов Metaratings.ru, в услугах африканца заинтересованы на Туманном Альбионе.

У 31-летнего полузащитника есть предложения от одного клуба Премьер-лиги и двух представителей Чемпионшипа. В ближайшее время Виктор определится со своим будущим.

У Мозеса есть большой опыт выступлений в Англии. Хавбек играл там с 2007 по 2016 год.

К «Спартаку» нигериец присоединился летом прошлого года. Легионер заключил с «красно-белыми» трехлетнее трудовое соглашение.