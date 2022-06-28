Роман Ротенберг: «Моуринью можно называть по-разному: в испанском один вариант, в английском – другой»

Наставник хоккейной команды СКА Роман Ротенберг заявил, что имя тренера «Ромы» Жозе Моуринью можно произносить по-разному. Напомним, несколько месяцев назад Роман назвал португальского специалиста «Йозе Марино».

«Мы все люди. Нужно допускать меньше ошибок в произношении. Моуринью можно называть по-разному. В испанском один вариант, в английском – другой», – цитирует тренера СКА «Матч ТВ».

Ранее брат Романа Ротенберга Борис покинул московский «Локомотив» и стал свободным агентом. За 119 матчей на профессиональном уровне Борис не смог отличиться ни одним результативным действием, выступая на позиции крайнего защитника.