«Хуже точно не будет»: Мелкадзе оценил шансы «Спартака» в новом сезоне РПЛ

Воспитанник московского «Спартака» Георгий Мелкадзе, который сейчас выступает за «Сочи», поделился мнением о шансах «красно-белых» на медали в следующем розыгрыше российской Премьер-лиги. В новой кампании «народная команда» будет играть под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.

«Если брать РПЛ, то хуже точно не будет. Хотя вряд ли кардинально что-то изменится. Сложно с 10-го места вдруг прыгнуть в тройку», - передает слова нападающего «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом сезоне РПЛ «Спартак» финишировал на десятом месте в турнирной таблице. При этом «красно-белые» стали триуфаторами Кубка России, победив в финале «Динамо» (2:1).