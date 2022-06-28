Раскрыты детали перехода Кухты из «Локомотива» в «Спарту»

На днях чешский нападающий Ян Кухта покинул московский «Локомотив» и вернулся к себе на родину, подписав арендное соглашение с пражской «Спартой». Журналистам Seznam Zpravy стали известны финансовые подробности сделки.

За годичную аренду 25-летнего футболиста «железнодорожники» получат один миллион евро. Согласно условиям сделки, у пражского клуба есть право выкупа Кухты за четыре миллиона.

В «Спарте» форвард будет получать порядка 65 тысяч евро в месяц. Помимо зарплаты, в соглашении прописаны различные бонусные выплаты за личные достижения игрока.

За «Локо» Ян успел провести 11 матчей, забил три мяча и отдал два ассиста.