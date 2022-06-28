Малком и Клаудиньо приняли решение по будущему в «Зените»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы Малкома и Клаудиньо, высказался о будущем бразильских легионеров петербургского «Зенита». По его словам, оба игрока останутся в Санкт-Петербурге на следующий сезон.

«Предложения? Могу сказать одно, Малком и Клаудиньо остаются», - цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появились слухи об интересе к Клаудиньо со стороны «Бенфики», «Ромы» и «Марселя».

Контракт Малкома с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2024 года. В свою очередь Клаудиньо связан контрактными обязательствами с «Зенитом» до 2026 года.