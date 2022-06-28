«На жизнь надо зарабатывать»: реакция Мелкадзе на трансфер Бакаева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший нападающий московского «Спартака», а ныне игрок «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о громком переходе воспитанника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в петербургский «Зенит». Полузащитник присоединился к принципиальному сопернику «Спартака» на правах свободного агента.

«На жизнь надо зарабатывать, хочется играть в футбол в лучших командах. Надеюсь, его примут болельщики, и все будет хорошо», - цитирует Георгия «РБ Спорт».

Трудовое соглашение 25-летнего Бакаева с петербургским топ-клубом рассчитано на три года.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Зелимхан сделал шесть голевых передач в 26 встречах.